"Украинская община" требует срочно вернуть корабли ЧФ в Севастополь

„Украинская община Севастополя” требует срочного возвращения кораблей Черноморского флота РФ из кавказского побережья к местам их постоянного базирования.

Как отмечается в заявлении общественной организации, текст которого передан корреспонденту УНИАН „Украинская община Севастополя” с большой обеспокоенностью восприняла факт самовольного выхода из Севастополя 9 августа 2008 года ракетной ударной группы кораблей Черноморского флота Российской Федерации к грузинскому побережья Черного моря в поддержку вооруженной агрессии российских войск против суверенной Грузии.

В конфликт втянута и разведывательная авиация флота, который базируется на крымском полуострове”. „Учитывая, - говорится далее в заявлении, подписанном председателем общественной организации „Украинская община Севастополя” Мирославом МАМЧАКОМ, что на кораблях и в авиации Черноморского флота проходят службу многие выходцы из Украины, а базы обеспечения флота находятся в Украине, их участие в вооруженном конфликте вокруг Южной Осетии и морской блокаде Грузии является фактическим втягиванием Украины в вооруженный конфликт с дружеской страной без объявления войны”. Таким образом, как отмечают авторы заявления „Севастополь, который за свою историю неоднократно подвергался агрессивным нападениям, из города дружбы превращается в центр морской агрессии и терроризма, в угрозу окружающим государствам – соседям”.

"Украинская община Севастополя" также отмечает, что именно грузинские порты стали надежными базами Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны, а грузинский народ их всесторонне и надежно обеспечивал в самый тяжелый для Севастополя и флота период. „Поэтому, вмешательство Черноморского флота и его участие в вооруженном конфликте вокруг Южной Осетии является грубым попранием морских традиций и нашего общего исторического прошлого”, - подчеркивается в заявлении.

„Украинская община Севастополя” поддерживает заявление Министерства иностранных дел Украины и требует немедленного возвращения всех кораблей севастопольского базирования в Севастополь, прекращение полетов разведывательной авиации ЧФ из Крыма к кавказскому побережью и расследования факта их участия в военном конфликте без согласия правительства Украины, а в случае дальнейшего игнорирования ими требований Украины – до разрешению конфликта запретить им возвращение на территорию Украины.

С целью сохранения имиджа Севастополя, мира и согласия в регионе и добрых отношений с соседними народами „Украинская община Севастополя” требует от Президента, правительства и Верховной Рады Украины: „на основе международного права установить собственные правила участия Черноморского флота в конфликтных ситуациях, которые бы делали невозможным втягивания нашей страны в военные конфликты; пересмотреть условия базирования и обеспечения Черноморского флота Российской Федерации в Украине”.