В МИД обещают решить вопрос с Москвой без эмоций и истерики

Украина изучает, как реагировать в случае, если корабли Черноморского флота Российской Федерации, которые отправились к берегам Абхазии, решат вернуться к месту своей дислокации в Севастополь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции специальный представитель Президента Украины, заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

«Если российские суда решат возвращаться, мы будем вести с российской стороной диалог, как это будет происходить, на каких условиях», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Отвечая на вопрос журналистов, существует ли механизм недопуска российских кораблей на территорию Украины, К.ЕЛИСЕЕВ ответил: «Мы работаем над нормами международного права, и что дальше делать».

«Мы внимательно анализируем каждую запятую, каждую точку, каждое слово в заключенных с Российской Федерацией договоренностях по Черноморскому флоту РФ с тем, чтобы посмотреть, как можно будет урегулировать сложившуюся ситуацию. При этом мы внимательно анализируем международное право, международную практику, международное законодательство», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Он также отметил, что Украина будет решать этот вопрос с РФ «без эмоций, без истерики, нормальным, конструктивным цивилизованным способом».

«Наша цель – не конфронтация с российской стороной, наша цель – нормальный, конструктивный, продуктивный диалог, но он должен учитывать и интересы украинской стороны», - отметил К.ЕЛИСЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, 10 августа утром в один из портов Абхазии прибыли флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва", сторожевой корабль "Сметливый", несколько кораблей сопровождения и три десантных корабля ВМФ России.

О назначении кораблей сообщались противоречивые данные: по словам одного представителя Главного штаба ВМФ, корабли будут использоваться для предоставления помощи беженцам, по словам другого - они должны препятствовать поставкам вооружения в Грузию морским путем.

10 августа Украина предостерегла российскую сторону от возможного участия кораблей Черноморского флота РФ в конфликте вокруг Южной Осетии.

"С целью предотвращения возникновения обстоятельств, при которых Украина может быть втянута в вооруженный конфликт и военные действия из-за участия в них военных формирований ЧФ РФ, который временно базируется на территории Украины, украинская сторона оставляет за собой право, в соответствии с нормами международного права и законодательства Украины, запретить возвращение на территорию Украины до разрешения конфликта кораблей и судов, которые могут принять участие в вышеупомянутых действиях", говорится в заявлении МИД Украины.

Также Украина выразила обеспокоенность тем, что Россия медлит с подготовкой и подписанием соглашения об участии ЧФ РФ, который дислоцируется на территории Украины, в конфликтных ситуациях.

В ответ Министерство иностранных дел РФ выразило удивление тоном и содержанием этого заявления МИД Украины. В комментарии российского внешнеполитического ведомства отмечалось, что меры, которые украинская сторона грозится применить, не отвечали бы российско-украинским договорам и были бы недружественными по отношению к Российской Федерации.