Чуркин: в Грузии работают 127 советников Министерства обороны США

В Грузии работают 127 советников Министерства обороны США. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности ООН, инициированном США и Грузией. "Я не могу назвать их по фамилиям, вероятно, представитель Грузии знает их", - отметил В.Чуркин. По его мнению, тот факт, что заседание Совета Безопасности проходит по инициативе США и Грузии, "неудивителен". "Все мы знаем о тесных взаимоотношениях руководителей этих государств", - подчеркнул он.

В.Чуркин напомнил, что 7 августа 2008 г., когда фактически начались военные действия, завершились совместные американо-грузинские военные учения с участием 1 тыс. американских военных. Учения носили название "Немедленное реагирование". "Обученные американскими коллегами грузинские военные немедленно и отреагировали", - сказал В.Чуркин. "Когда я говорю о тесном сотрудничестве США и Грузии, не хочется думать, что США дали "зеленый свет" авантюристским действиям грузинского руководства", - сказал представитель РФ. Он отметил, что Россия находится в контакте с США, сотрудничество с этим государством будет продолжено "с тем, чтобы вернуть мир в Грузию".