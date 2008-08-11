Чуркин: в Грузии работают 127 советников Министерства обороны США
00:44, 11 августа 2008Политика
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Из выступления представителя РФ при ООН
|Виталий Чуркин
В.Чуркин напомнил, что 7 августа 2008 г., когда фактически начались военные действия, завершились совместные американо-грузинские военные учения с участием 1 тыс. американских военных. Учения носили название "Немедленное реагирование". "Обученные американскими коллегами грузинские военные немедленно и отреагировали", - сказал В.Чуркин. "Когда я говорю о тесном сотрудничестве США и Грузии, не хочется думать, что США дали "зеленый свет" авантюристским действиям грузинского руководства", - сказал представитель РФ. Он отметил, что Россия находится в контакте с США, сотрудничество с этим государством будет продолжено "с тем, чтобы вернуть мир в Грузию".
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