Саакашвили: Россия стремится контролировать энергопоставки из Азии

РФ намеревается захватить Грузию целиком, чтобы получить контроль за маршрутами поставок энергоресурсов из Центральной Азии, передает агентство Reuters со ссылкой на интервью немецким СМИ президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.

"Они хотят всю Грузию целиком", - сказал М.СААКАШВИЛИ в интервью немецкой газете Rhein-Zeitung. "Русским нужен контроль за маршрутами поставок энергоресурсов Центральной Азии и Каспийского моря", - заявил он в интервью газете. "Вдобавок они хотят избавиться от нас, они хотят смены власти. Любое демократическое правительство в соседствующих с РФ регионах должно быть смещено", - подчеркнул президент Грузии.

По словам М.СААКАШВИЛИ, он беседовал с президентом США Джорджем БУШЕМ, который пообещал ему "полную поддержку". "Он понимает, что это на самом деле касается не Грузии, а в определенном смысле - это агрессия против Америки", - сказал президент Грузии.