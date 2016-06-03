Порошенко настаивает на согласовании "нормандской четверкой" полицейской миссии на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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Глава государства отметил, что на сегодняшний день Украина имеет серьезный дипломатический успех, поскольку "не только в "нормандском формате" на самом высоком уровне мы согласовали общее согласие о введении этой (полицейской вооруженной - УНИАН) миссии, но уже в Вене в ОБСЕ под немецким руководством начали дискуссию о введении полицейской миссии".

Порошенко добавил, что "возможно, мы завершим этот процесс в 2016 году".

Как сообщал УНИАН, 24 мая в ходе телефонной беседы президент Украины Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин поддержали необходимость развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. «Руководители Украины, Франции, Германии и России выразили поддержку развертыванию полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и начали консультации по этому вопросу», - сообщали тогда в пресс-службе Порошенко.

Вместе с тем, в пресс-службе Кремля по итогам телефонной беседы лидеров стран заявили: «Отмечена важность строгого соблюдения режима перемирия, повышения эффективности деятельности в зоне конфликта Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ путем предоставления ей дополнительных полномочий, а также укрепления Совместного центра по контролю и координации», подчеркнув, что РФ поддерживает деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, а не полицейской.

1 июня в Администрации президента Украины сообщили, что российская сторона дала согласие на развертывание вооруженной полицейской миссии на Донбассе.

На следующий день пресс-секретарь Путина Песков опроверг заявления о согласии России развернуть полицейскую миссию на Донбассе. «Ситуация очень простая: утверждение о том, что в записях разговоров «нормандской четверки» содержатся какие-то индикации того, что российская сторона дала согласие на размещение какой-либо полицейской миссии ОБСЕ, не соответствуют действительности. Никаких таких индикаций нет», - сказал Песков и подчеркнул, что «никаких договоренностей на этот счет тоже нет».

«Есть готовность обсуждать эту тему при том понимании, что принятие любых решений без учета позиции «представителей Донбасса» невозможно», - сказал он. Песков уточнил, что все разговоры ведутся о миссии наблюдателей исключительно на линии разграничения. По его словам, контакты по этому вопросу «ведутся на экспертном уровне».