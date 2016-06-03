Порошенко настаивает на согласовании "нормандской четверкой" полицейской миссии на Донбассе
Президент Петр Порошенко настаивает на том, чтобы "нормандская четверка" согласовала полицейскую миссию на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
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Глава государства отметил, что на сегодняшний день Украина имеет серьезный дипломатический успех, поскольку "не только в "нормандском формате" на самом высоком уровне мы согласовали общее согласие о введении этой (полицейской вооруженной - УНИАН) миссии, но уже в Вене в ОБСЕ под немецким руководством начали дискуссию о введении полицейской миссии".
Порошенко добавил, что "возможно, мы завершим этот процесс в 2016 году".
Как сообщал УНИАН, 24 мая в ходе телефонной беседы президент Украины Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин поддержали необходимость развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. «Руководители Украины, Франции, Германии и России выразили поддержку развертыванию полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и начали консультации по этому вопросу», - сообщали тогда в пресс-службе Порошенко.
Вместе с тем, в пресс-службе Кремля по итогам телефонной беседы лидеров стран заявили: «Отмечена важность строгого соблюдения режима перемирия, повышения эффективности деятельности в зоне конфликта Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ путем предоставления ей дополнительных полномочий, а также укрепления Совместного центра по контролю и координации», подчеркнув, что РФ поддерживает деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, а не полицейской.
1 июня в Администрации президента Украины сообщили, что российская сторона дала согласие на развертывание вооруженной полицейской миссии на Донбассе.
На следующий день пресс-секретарь Путина Песков опроверг заявления о согласии России развернуть полицейскую миссию на Донбассе. «Ситуация очень простая: утверждение о том, что в записях разговоров «нормандской четверки» содержатся какие-то индикации того, что российская сторона дала согласие на размещение какой-либо полицейской миссии ОБСЕ, не соответствуют действительности. Никаких таких индикаций нет», - сказал Песков и подчеркнул, что «никаких договоренностей на этот счет тоже нет».
«Есть готовность обсуждать эту тему при том понимании, что принятие любых решений без учета позиции «представителей Донбасса» невозможно», - сказал он. Песков уточнил, что все разговоры ведутся о миссии наблюдателей исключительно на линии разграничения. По его словам, контакты по этому вопросу «ведутся на экспертном уровне».