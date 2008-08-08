Саакашвили: если Россию не остановить, ее танки пойдут по Европе

Президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу вечером в прямом эфире грузинских электронных СМИ заявил о 30 погибших грузинских граждан во время боевых действий в Южной Осетии.

"К сожалению, в результате боевых действий и авиаударов погибли до 30 человек. Естественно, большинство из них военные", - сказал он.

Саакашвили расценил действия России как "откровенную агрессию". "Мы не приняли мер для того, чтобы остановить российские военные силы. Но если этого не сделает международное сообщество, то российские танки окажутся в европейских столицах", - сказал он.