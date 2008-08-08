Грузинский дипломат поблагодарил Украину за готовность помочь

Сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Константина ЕЛИСЕЕВА с Временным поверенным Грузии в Украине Зурабом ДВАЛИШВИЛИ в связи с обострением ситуации в Южной Осетии (Грузия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, К.ЕЛИСЕЕВ довел до сведения грузинской стороны заявление МИД Украины о ситуации в Южной Осетии (Грузия). Он особо обратил внимание на необходимость немедленного прекращения огня как необходимого условия для начала переговоров с целью урегулирования ситуации.

Представитель Грузии, в свою очередь, сообщил о текущем состоянии дел в зоне противостояния и высоко оценил готовность Украины сделать свой вклад в дело быстрейшего урегулирования ситуации в регионе.

Как сообщал УНИАН, сегодня 8 августа Министерство иностранных дел Украины распространило заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность в связи с дальнейшим заострением ситуации в Южной Осетии (Грузия).