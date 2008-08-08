Мороз собрался в Верховную Раду

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ прогнозирует досрочные парламентские выборы.

Как сообщает пресс-служба СПУ, такое мнение лидер СПУ высказал сегодня в эфире радио «Эра».

По словам А.МОРОЗА, скорее всего, в середине осени будет выражено недоверие правительству Юлии ТИМОШЕНКО. И это станет стартом досрочных парламентских выборов, которые состоятся в конце зимы - февраль, возможно, март.

«Все знают, что я никогда не был сторонником досрочных выборов, и я считаю, что люди должны иметь возможность «протрезветь», и сами оценить ту власть, которую выбрали - по ее делам», - сказал он.

А.МОРОЗ убежден, что в случае досрочных выборов СПУ пройдет в Верховную Раду, поскольку сейчас ведется серьезная работа по партийному реформированию, приходят новые авторитетные люди - особенно на региональном уровне.

По мнению главы Соцпартии, выходом из нынешней кризисной ситуации может стать или переформатирование коалиции в парламенте или досрочные выборы. «Основания для этого есть в Конституции, и Президент может ими воспользоваться», - сказал он.

«Сегодня коалиции не существует - это очевидно, как очевидно отсутствие связи между парламентской коалицией и Кабмином», - уверен лидер социалистов.

А.МОРОЗ не исключил и варианта переформатирования коалиции, однако считает его маловероятным, так как это невыгодно основным политическим силам, представленным в ВР.