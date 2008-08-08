Украина отреагировала на события в Грузии - заявление МИД

Министерство иностранных дел Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с дальнейшим обострением ситуации в Южной Осетии (Грузия).

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

«Особенную обеспокоенность вызывает тот факт, что эскалация военных действий в зоне конфликта приводит к потерям среди мирного населения и появлению беженцев», - отмечается в документе.

Украина решительно призывает все стороны, присутствующие в зоне конфликта, принять исчерпывающие меры для немедленного прекращения огня, снижения напряженности и решения проблемы за столом переговоров.

Подтверждая свою позицию о необходимости обеспечения территориальной целостности и суверенитета Грузии, Украина готова в рамках международных дипломатических усилий сделать свой вклад в мирное урегулирование ситуации в регионе, отмечается в заявлении МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, накануне Грузия начала военную операцию в Южной Осетии.

Грузинские войска ведут бои на окраинах Цхинвали, авиация и артиллерия осуществляют массированный обстрел осетинской столицы. Жители прячутся в подвалах, а российское телевидение показывает горящие дома и говорит о погибших среди мирного населения