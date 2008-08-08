Саакашвили объявил в Грузии всеобщую мобилизацию

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ объявил в стране всеобщую мобилизацию.

Как сообщает информационно-аналитический портал «Грузия-online», сегодня утром М.СААКАШВИЛИ выступил в прямом телеэфире грузинского телевидения и отчитался перед населением о событиях прошлой ночи. По его словам, после неоднократного предложения сепаратистам провести переговоры, грузинские власти начали восстанавливать конституционный порядок на территории Грузии.

М.СААКАШВИЛИ заявил, что силовыми структурами Грузии были освобождены два крупных района, а также наиболее крупное село Дмениси, взят в окружение город Цхинвали, бои ведутся уже в центральной части города.

Президент также заявил, что уже мобилизовано до 10 тысяч резервистов и мобилизация продолжается. Он также объявил всеобщую мобилизацию.

М.СААКАШВИЛИ обратился к международному сообществу и призвал их воспрепятствовать агрессии России. По его словам, российские ВВС бомбят города Грузии, что является фактом международной агрессии.