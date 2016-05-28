Савченко встретилась с помощником генсека ООН Шимоновичем

Об этом Савченко сообщила на своей странице в Facebook.

“Именно усилиями Шимоновича в 1992 году Хорватия и Сербия осуществили обмен пленных "всех на всех". Хорваты в свое время сумели из "окна" возможностей прорубить "ворота". Хочу верить, что такое чудо удастся создать и в Украине - России", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд вынес решение обязать летчицу выплатить штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Савченко вернулась в Киев на самолете президента Украины.