Савченко встретилась с помощником генсека ООН Шимоновичем

21:27, 28 мая 2016
Политика
5970

Народный депутат Надежда Савченко провела встречу с помощником генерального секретаря, руководителем офиса верховного комиссара ООН по правам человека Иваном Шимоновичем.

Савченко / facebook.com/Надія Савченко

Об этом Савченко сообщила на своей странице в Facebook.

“Именно усилиями Шимоновича в 1992 году Хорватия и Сербия осуществили обмен пленных "всех на всех". Хорваты в свое время сумели из "окна" возможностей прорубить "ворота". Хочу верить, что такое чудо удастся создать и в Украине - России", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСавченко: в вопросе Донбасса необходимы компромиссы, но не ценой предательства

Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд вынес решение обязать летчицу выплатить штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Савченко вернулась в Киев на самолете президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter