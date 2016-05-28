В НАБУ передали "черную бухгалтерию" Партии регионов с $2 миллиардами взяток – СМИ

По словам Трепака, речь идет о так называемой черной бухгалтерии Партии регионов с общими выплатами на сумму около 2 миллиардов долларов, пишет DT.UA.

"Это – большой массив документов, которые подтверждают тотальную коррумпированность власти. Значительная часть этих материалов – "амбарная книга" коррупционных выплат, которые систематически осуществлялись за счет "общака" или "черной кассы" Партии регионов. Впервые в поле зрения правоохранительных органов попадает массив материалов, которые касаются не одного или нескольких преступлений, а системной многолетней коррупционной деятельности организованной структуры, которая действовала на базе известной политической партии и имела целью незаконный захват власти и ее противоправное использование", - сказал Трепак.

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По его словам, среди фигурантов этих материалов - должностные лица самого высокого уровня, министры и руководители ведомств, народные депутаты, известные политики, общественные деятели, представители международных организаций, судьи, в т.ч. высших судебных инстанций.

"Взяткополучателями были представители многих политических партий – как провластных, так и оппозиционных. О "калибре" чиновников низшего уровня я даже не говорю", - добавил он.

Вместе с тем, экс-заместитель главы СБУ, "в интересах будущего следствия", отказался называть фамилии чиновников и политиков, которые фигурируют в документах, а также обстоятельства, при которых эти люди получали деньги.

Однако, со слов Трепака можно понять, что речь идет о списке услуг, предоставленных ПР должностными лицами разных уровней, каждый из которых получил за это незаконное денежное вознаграждение.

Так, в результате передачи НАБУ вышеуказанных документов, фигурантами уголовных дел могут стать "десятки должностных лиц высокого уровня".

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"По имеющейся информации, указанной преступной организацией на взятки и прочие подкупы было потрачено около 2 миллиардов долларов. Взятки в 500 тысяч долларов или миллион долларов были чуть ли не нормой. Во многих случаях они достигали 5, 8 и даже 20 миллионов долларов. Заметьте, наличными! Преимущественно это были одноразовые "выплаты", но и имело место систематическое получение взяток, в некоторых случаях оно длилось годами. То, что проходило банковскими переводами и другими безналичными сделками – это отдельная тема", - сказал Трепак.

Он отметил, что подавляющее большинство переданных документов содержит предметную информацию о том, кем, когда и какое именно преступление было совершено, а также дают возможность отследить процесс совершения преступлений по условной схеме "исполнитель-посредник-организатор-средства-результат".

"Формально все выглядело демократично и конституционно: проходили выборы, определенные лица объявлялись избранными депутатами или президентом, в парламенте образовались фракции и коалиции, происходили голосования, правительство принимало решение, президент делал кадровые назначения. Это оформлялось соответствующими постановлениями, законами, указами, распоряжениями. А по сути много что делалось на преступной основе: за деньги и ради денег", - описал Трепак характер преступных действий, о которых говорится в документах.

Трепак добавил, что "черная бухгалтерия" Партии регионов охватывает очень длительный период выплат, в частности, "времена правления государством несколькими президентами, составами правительства и парламента, а также ряд президентских, парламентских и местных выборов".