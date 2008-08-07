Ющенко о наводнении, СНБО, героях и правительстве Еханурова

Через 30 дней на заседании СНБО будет принято комплексное решение относительно работ по ликвидации последствий наводнения – Президент

Могилев-Подольский. 6 августа. УНИАН. Через 30 дней состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет принято комплексное решение относительно работы по ликвидации последствий наводнения в шести областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Могилев-Подольском по итогам его поездок по всем шести регионам, пострадавшим вследствие стихии.

Также, по словам главы государства, на заседании СНБО планируется оценить работу власти.

При этом В.ЮЩЕНКО заметил, что в целом власть сработала хорошо.

«Я видел много героев», - сказал Президент, говоря, в том числе, и о руководителях сельских, городских советов.

В то же время он заметил, что бывали случаи, когда должностные лица вели себя неадекватно. В частности, В.ЮЩЕНКО привел пример, когда руководитель одного сельсовета сбежал на два дня, и некоторые другие подобные случаи.

Также он раскритиковал правительство за недофинансирование противопаводковых программ. По словам В.ЮЩЕНКО, ни одно из правительств, за исключением правительства Юрия ЕХАНУРОВА, не финансировало противопаводковые программ в полном объеме. Он выразил мнение, что если бы эта работа велась, то последствия наводнения были бы значительно меньше.

Президент отдельно поблагодарил Министерство обороны и Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций за работу по ликвидации последствий стихии.