Ющенко требует срочно проверить, как Тимошенко боролась с паводками
15:58, 06 августа 2008Политика
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Президент написал письмо в ГПУ
Генеральная прокуратура Украины должна срочно осуществить проверку состояния соблюдения законности при финансировании Кабинетом Министров Украины в 2008 году протипаводковых мер в Карпатском регионе во исполнение соответствующих государственных и региональных программ.
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в письме Президента Украины на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО.
По результатам проверки генпрокурор должен проинформировать главу государства лично.
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