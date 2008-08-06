Ющенко требует срочно проверить, как Тимошенко боролась с паводками

15:58, 06 августа 2008
Политика
1404 0

Президент написал письмо в ГПУ

Генеральная прокуратура Украины должна срочно осуществить проверку состояния соблюдения законности при финансировании Кабинетом Министров Украины в 2008 году протипаводковых мер в Карпатском регионе во исполнение соответствующих государственных и региональных программ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в письме Президента Украины на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО.

По результатам проверки генпрокурор должен проинформировать главу государства лично.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter