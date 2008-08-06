42 депутата подали заявки на получение квартир в Киеве

42 парламентария подали заявки на получение квартир в Киеве, сообщили «Делу» в аппарате Верховной Рады. По закону о статусе народного депутата, улучшить свои жилищные условия за государственный счет может каждый избранник, не прописанный в столице.

Кроме того, если по какой-то причине иногородний депутат не желает квартиру, он может претендовать на ее денежный эквивалент. В шестом созыве Верховной Рады этой возможностью воспользовались восемь народных депутатов.

В аппарате парламента отказались предоставить перечень нардепов, которые стали в очередь на жилье или подали заявки на получение денежной компенсации. Чиновники сослались на конфиденциальность этой информации. Кроме того, они оставили в тайне место и даты расселения депутатов, стоимость жилья и суммы денежных компенсаций.

Жилье для депутатов строит Государственный строительный комбинат Управления делами аппарата Верховной Рады. Поэтому госбюджету депутатские квартиры должны обходиться по себестоимости. Однако не в этом году: по данным аппарата парламента, с апреля 2007 года строительство жилья для народных депутатов не ведется.

Вероятно, из-за этого Верховной Раде придется покупать депутатское жилье на рынке. Сегодня в престижных районах столицы, где обычно селят нардепов, цена одного «квадрата» не опускается ниже 2500 долларов. Преимущественно депутаты-новоселы претендуют и получают трехкомнатные квартиры, средняя площадь которых составляет не менее 100 квадратных метров.

Таким образом, приобретение жилья в столице для 42 парламентариев может стоить приблизительно 50 миллионов гривен. Еще около 4 миллионов гривен могут получить восемь парламентариев, которые желают получить денежные компенсации.

Пока не ясно, из какой бюджетной графы парламент сможет выделить такие суммы. В смете расходов на деятельность Верховной Рады на 2008 год, которая была принята в марте этого года, в полной мере профинансированы только компенсации депутатам. На эти цели запланировано 10 миллионов гривен.

Еще 15 миллионов будут израсходованы на проектирование новых депутатских квартир. Более 6 миллионов гривен уйдут на капитальный ремонт жилых домов Верховной Рады и их обслуживание. А графы расходов на расселение депутатов в собственные квартиры в парламентской смете предусмотрены не были.

В Верховной Раде шестого созыва 115 народных избранников, которые не имеют своего жилья в столице. Все они сейчас проживают в двух гостиницах — «Киев» и «Украина». Аренда одного номера в сутки обходится государству в 450 гривен (162 тысячи гривен в год).