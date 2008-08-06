Ющенко полетел в Тернопольскую и Винницкую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Тернопольскую и Винницкую области, которые пострадали в результате наводнения.

Как сообщает пресс-служба Президента, в этих регионах глава государства ознакомится с ходом ликвидации последствий стихийного бедствия. В частности, В.ЮЩЕНКО посетит в Тернопольской области село Устечко (Тернопольская область, город Могилёв-Подильский и село Серебрии (Винницкая область).

В поездке Президента Украины сопровождают министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА и министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ.