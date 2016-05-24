Порошенко провел телефонный разговор в "Нормандском формате"

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Порошенко Порошенко обратил внимание на ухудшение ситуации, в частности обстрелы в районе Авдеевки, что является реальным препятствием для достижения прогресса в мирном урегулировании.

Собеседники согласились, что для продолжения политического диалога необходима решительная деэскалация и полное прекращение огня.

Президент Украины подчеркнул, что для этого Россия должна вывести войска с оккупированной части Украины и прекратить поставлять туда оружие и наемников. Президент также обратил особое внимание на необходимость восстановления контроля над украинско-российской границей.

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Руководители Украины, Франции, Германии и России выразили поддержку развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и начала консультаций по этому вопросу.

Во время разговора также была отмечена необходимость полного выполнения Минских договоренностей, включая создание условий безопасности для проведения местных выборов в некоторых районах Луганской и Донецкой областей на основе украинского законодательства и норм БДИПЧ/ОБСЕ.

Петр Порошенко призвал Россию освободить всех украинских заложников, включая Надежду Савченко, Геннадия Афанасьева, Юрия Солошенко.

Глава Украинского государства также назвал недопустимым постоянное нарушение прав крымских татар в оккупированном Россией Крыму и призвал прекратить их преследования и немедленно отпустить всех политических заключенных.