Журналист назвал дату рассмотрения комитетом ЕП безвизового режима для Украины
Комитет гражданских свобод Европарламента 26 мая обсудит вопрос безвизового режима с Украиной и Косово.
Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.
"Комитет гражданских свобод Европарламента проведет первое обсуждение по визовой либерализации для Украины и Косово 26 мая", - написал он.
the European Parliament's civil liberties committee will have a first debate on visa lib for #Ukraine & #Kosovo on 26 May— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 23, 2016
Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.
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Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии по Плану действий по визовой либерализации.
20 мая глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение ЕС безвизового режима для Украины, решение о котором должен принять Европарламент идет по плану, а информации о задержках нет.