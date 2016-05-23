Журналист назвал дату рассмотрения комитетом ЕП безвизового режима для Украины

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"Комитет гражданских свобод Европарламента проведет первое обсуждение по визовой либерализации для Украины и Косово 26 мая", - написал он.

the European Parliament's civil liberties committee will have a first debate on visa lib for #Ukraine & #Kosovo on 26 May — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 23, 2016

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.

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Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии по Плану действий по визовой либерализации.

20 мая глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение ЕС безвизового режима для Украины, решение о котором должен принять Европарламент идет по плану, а информации о задержках нет.

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