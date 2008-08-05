У Луценко говорят, что самые большие друзья Ющенко первыми его предадут

Окружение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО делает все, чтобы убедить главу государства в том, что “Народная самооборона” для него является врагом.

Такое мнение в интервью газете “День” №137 от 5 августа 2008 года высказал народный депутат от “Народной самообороны” Кирилл КУЛИКОВ.

“Начнем с того, что сегодня, в том числе в окружении Президента, есть люди, которые пытаются убедить его в том, что «Народная самооборона» «ложится» под ТИМОШЕНКО... С Президентом у нас отношения действительно очень сложные, это правда. Почему? Потому что делается все, чтобы убедить Президента, мол, «Самооборона» - это его враги”, - сказал депутат.

Между тем К.КУЛИКОВ отметил, что это далеко не так, стоит хотя бы посмотреть на голосование депутатов от “Народной самообороны” за законопроект об императивном мандате, который для БЮТ был едва ли не ключевым законопроектом.

Народный депутат отметил, что сегодняшние самые большие друзья Президента “первыми его и предадут”. “А мы имеем свою позицию и не боимся встать и высказать свою позицию, глядя в глаза Президенту. Честно скажу, что по многим экономическим вопросам я соглашаюсь с мнением Президента. А вот с точки зрения политики...”, - сказал он. К.КУЛИКОВ отметил, что Президент должен понять, что он, а не премьер, на сегодняшний день является высшим должностным лицом в государстве, и именно он должен строить отношения с представителями других ветвей власти так, чтобы всю страну «не колошматило от их любезностей» с Ю.ТИМОШЕНКО.