Ющенко выразил соболезнования Медведеву

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил телеграмму Президенту Российской Федерации Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, в которой выразил соболезнования в связи со смертью выдающегося русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра СОЛЖЕНИЦЫНА, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«От имени украинского народа и от себя лично прошу передать искренние соболезнования российскому народу, родным и близким Александра Исаевича в связи с этой тяжелой утратой», – говорится в телеграмме.

Президент отметил, что произведения А.СОЛЖЕНИЦЫНА «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича» стали символом борьбы с тоталитаризмом, за свободу и достоинство человека.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 августа в Москве на 90-м году жизни умер известный русский писатель-диссидент и Нобелевский лауреат А.СОЛЖЕНИЦЫН.