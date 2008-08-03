Ющенко: компенсация пострадавшим от стихии не повлияет на инфляцию

Выплата компенсаций пострадавшим от стихии людям не повлияет на инфляцию. В этом заверил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Верховине Ивано-Франковской области, отвечая на вопросы журналистов.

“Этого не нужно бояться. Это нормальный процесс”, - отметил Президент.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЮЩЕНКО, “здесь нет ни одной инфляционной копейки - это средства, которые получил бюджет от поступлений”.

“Подсчеты показали, что мы можем привлечь в бюджет, не задевая информации другой стороны, приблизительно 30 млрд. грн... Мы в рамках внеочередной сессии Верховной Рады затронули разве что одну десятую тех средств, которые поступают в бюджет в плановом порядке”, - сказал Президент.

По его словам, “это нормальные деньги, которые придут к людям, и на другой стороне рынка встретят услуги, продукты, работу”.

“Я осознаю, что те ошибки, которые были допущены в І полугодии, и когда миллиарды гривен были брошены на рынок, и они не были покрыты ни услугами, ни товарами, был нанесен большой вред для бедных людей. Потому что инфляция – это самый страшный налог для бедных”, - отметил В.ЮЩЕНКО.