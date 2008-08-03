Тимошенко: защитники неба всегда были элитой Украинского войска

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила военнослужащих Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником.

“Воздушные Силы как один из важных гарантов целостности и независимости нашего государства эффективно и уверенно выполняют возложенные на них задачи, надежно стоят на страже воздушных просторов Украины”, - отмечается в тексте приветствия, текст которого размещен на Правительственном портале.

По словам Ю.Тимошенко, служба в ВС требует наивысшего профессионализма, ответственности и преданности. “Защитники неба Родины с честью продолжают боевые традиции, всегда были и будут элитой Украинского войска и гордостью нашего народа”, - подчеркнула премьер-министр.

Она заверила, что правительство “сделает все возможное для обеспечения дальнейшего развития Воздушных Сил как главного носителя боевого потенциала Вооруженных Сил Украины”.

Ю.Тимошенко пожелала военнослужащим и их семьям здоровья, согласия, мирного неба, благополучия, добра и семейного уюта.