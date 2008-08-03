Турчинов удивляется: вода прошла, а затопленных сел всё больше

Первый вице-премьер-министр Украины, председатель Центрального штаба по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях Александр ТУРЧИНОВ предупредил местные органы власти об ответственности за достоверность реестров пострадавших от наводнения людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-премьер сказал 2 августа в Ивано-Франковске на совместном заседании центрального и областного штабов по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Он призвал местные органы власти подтопленных областей закончить составление реестров жителей и домов, пострадавших от стихии, и своими подписями подтвердить указанные данные.

"Черта под реестрами, а дальше могут быть только уточнения объемов убытков", - сказал А.ТУРЧИНОВ. - А то у нас прошла неделя от пика стихии, паводок спал, а количество подтопленных домов начинает расти". А.ТУРЧИНОВ выразил удивление, что в последнее время количество подтопленных населенных пунктов увеличилось на 28 единиц.

Он потребовал от местных руководителей объяснить причины увеличения этих показателей.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что будут проводиться выборочные проверки составленных реестров. "Чтобы у вас не возникло проблем, когда будем финансировать тех, кто не имеет права на компенсацию", - отметил он.

Первый вице-премьер призвал правоохранительные органы контролировать целевое использование выделенных из госбюджета средств в регионах, пострадавших от стихии.

По его словам, каждая подпись руководителя под статистикой подтапливаний – «это ответственность каждого перед государством, перед людьми и собой».

Как сообщал УНИАН, 28 июля Кабмин на внеочередном заседании принял решение о выделении из резервного фонда средств семьям, пострадавших в результате стихийного бедствия.

1 августа Кабмин увеличил размеры компенсаций пострадавшим от стихии. По ее словам, пострадавшим первой категории авансовый платеж будет увеличен в 10 раз – до 50 тыс. грн., пострадавшим второй категории - до 15 тыс. грн., и третьей категории - до 5 тыс. грн.

2 августа премьер-министр поручила на протяжении трех суток начать выдачу дополнительных авансовых выплат пострадавшим от наводнения. В частности, она заметила, что практически дополнительные выплаты будут проводиться автоматически на основании того, как были определены пострадавшие. При этом она сообщила, что соответствующие списки должны утвердить облгосадминистрации и три министерства: Министерство труда и социальной политики, Министерство региональной политики и строительства и Министерство жилищно-коммунального хозяйства.