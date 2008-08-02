Виктору и Екатерине Ющенко рассказали о боспорском царстве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с супругой Екатериной ЮЩЕНКО побывал с неофициальным визитом в Керчи (Крым).

Как сообщает Керченский городской портал «Керчь – это мой город», президентская чета ознакомились с историческим и культурными достопримечательностями Керчи 1 августа.

Во время визита В.ЮЩЕНКО с женой осмотрели античное городище Тиритака, для гостей была проведена персональная экскурсия по экспозиции Керченского государственного историко-археологического музея «История боспорского царства». В экскурсию по Керчи также был включен знаменитый Царский курган, а также осмотр панорамы города с вершины горы Митридат.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО с супругой, а также представителями властей Крыма побывали в старейшей церкви Украины – храме Иоанна Предтечи.

Помимо этого, президентский кортеж остановился рядом с работающими на субботнике людьми. Как сообщает городской портал, В.ЮЩЕНКО уделил разговору с керчанами примерно полчаса.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время Президент с семьей находится в отпуске в Крыму.