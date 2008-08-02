Тимошенко дала Генштабу 50 миллионов и дополнительные полномочия

Кабинет министров выделил Министерству обороны дополнительно 50 млн. грн. для ликвидации последствий наводнения в западных регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на внеочередном заседании Кабмина сообщил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Сергей КИРИЧЕНКО.

“Сегодня в 9.00 премьер-министр Украины провела совещание с руководящим составом Минобороны и Генштаба. Мы получили новые задачи, более широкие полномочия, получили соответствующий ресурс в пределах 50 млн. грн. и готовы немедленно развернуть более широкую работу по оказанию помощи людям, пострадавшим от этого наводнения», - сказал С.КИРИЧЕНКО.

Он сообщил, что на сегодня 2747 военнослужащих, 330 единиц военной техники и 4 вертолета привлечены к восстановительным работам. Он отметил, что, кроме этого, сейчас 200 военнослужащих передислоцируются в Черновицкую область.

По данным С.КИРИЧЕНКО, военнослужащие Минобороны уже возвели три понтонных моста, и сегодня планируется установить еще пять.