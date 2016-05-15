Порошенко рассказал о ходе декоммунизации: Остаются тысячи памятников "кровавому Ильичу" и другого "хлама"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на церемонии почтения памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» в Киеве.

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По словам главы государства, за период с декабря 13-го по апрель этого года демонтированы почти тысяча монументов Ленину и около 150 «истуканов» другим советским деятелям.

«Вы только представьте, как же была засорена Украину этим советско-российским идеологическим хламом! Даже при таких темпах демонтажа в стране еще до сих пор остается до тысячи монументов кровавому Ильичу», - отметил глава государства.