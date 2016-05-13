Луценко намерен лично представлять обвинение против Януковича в суде – депутат

Об этом сообщил народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Павел Ризаненко в эфире «5 канала», сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

Депутат также назвал первоочередные дела, которыми намерен заняться новый генпрокурор.

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«Первое – это осуждение Януковича и его окружения, второе – доведение до конца дел, касающихся Майдана, возврат и зачисление в бюджет средств «семьи», которые в настоящее время арестованы, но нужно процессуально довести это до конца, чтобы они попали в бюджет», - отметил Ризаненко.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада дала согласие на назначение Юрия Луценко генеральным прокурором. За соответствующее постановление проголосовали 264 народных депутата из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

Президент Украины Петр Порошенко, который присутствовал на заседании ВР, сразу же в сессионном зале подписал указ о назначении Луценко на пост генпрокурора.