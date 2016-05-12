Испания отказала в экстрадиции Колобова из-за недостатка доказательств от ГПУ

Об этом сообщил прокурор ГПУ Владислав Куценко. «Сразу опровергаю информацию, что в экстрадиции (Колобова - УНИАН) было отказано в связи с тем, что ГПУ подала какие-то поддельные документы», - заявил он.

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«Действительно, в процессе рассмотрения этого дела поступило письмо, которое якобы было выдано ГПУ, но как только к нам поступил запрос по поводу этого письма от наших испанских коллег, то мы сразу опровергли эту информацию, сообщили, что мы это письмо не выдавали. Таким образом, судебное решение (об экстрадиции Колобова - УНИАН) не опиралось на поддельное письмо», - добавил Куценко.

«Наши коллеги из Испании пришли к мнению - это их позиция, что пока недостаточно доказательств говорить о том, что со стороны Колобова были нанесены определенные убытки государству Украина», - отметил Куценко.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2014 года СБУ открыла уголовное производство в отношении Колобова и других бывших членов правительства по обвинению в незаконном выпуске облигаций внешнего государственного займа для получения кредита от России. Производство проводилось по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление служебным положением").

«В нарушение требований закона «О государственном бюджете Украины на 2013 год», Колобовым Ю.В. и другими высокопоставленными чиновниками был организован и обеспечен выпуск облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов за счет «Фонда национального благосостояния» Российской Федерации, а также незаконно перечислена комиссия в сумме 450 тыс. долларов в пользу VTB Capital plc (дочерняя компания российского банка «ВТБ» Лондон) за размещение указанных государственных бумаг», - сообщал пресс-центр СБУ.

Кроме того, в октябре 2014 года по материалам СБУ Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту растраты и присвоения средств государственного бюджета в особо крупных размерах бывшими должностными лицами, среди которых был и Колобов. Установлено, что они незаконно выделили из госбюджета 220 млн грн на финансирование строительства телекоммуникационной сети специальной связи.

30 октября 2014 года СБУ объявила Колобова в розыск.

В начале марта 2015 годабыл задержан в Испании. 23 марта 2015 года Генпрокуратура Украины направила в Испанию запрос об экстрадиции Колобова.

В середине марта 2016 года начальник Главного следственного управления, начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Испания отказала Украине в экстрадиции бывшего министра финансов.