БПП вернула Кононенко пост первого замглавы фракции
Фракция "Блок Петра Порошенко" проголосовала за восстановление народного депутата Украины Игоря Кононенко в должности первого заместителя председателя фракции.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции БПП.
На заседании фракции только один народный депутат - Оксана Новак проголосовала против такого решения.
Читайте такжеВ НАБУ рассказали о ходе расследования дела с участием серого кардинала БПП КононенкоНапомним, 4 февраля первый заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко заявил о снятии с себя полномочий на период расследования заявления министра экономического развития и торговли Айвараса Абрамавичуса.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже 4 февраля.
Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции "БПП" Игоря Кононенко и Администрации президента.