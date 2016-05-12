БПП вернула Кононенко пост первого замглавы фракции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции БПП.

На заседании фракции только один народный депутат - Оксана Новак проголосовала против такого решения.

Читайте такжеВ НАБУ рассказали о ходе расследования дела с участием серого кардинала БПП КононенкоНапомним, 4 февраля первый заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко заявил о снятии с себя полномочий на период расследования заявления министра экономического развития и торговли Айвараса Абрамавичуса.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже 4 февраля.

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции "БПП" Игоря Кононенко и Администрации президента.