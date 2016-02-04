Кононенко временно уходит с должности зампредседателя БПП и хочет пройти детектор лжи вместе с Абромавичусом

Об этом сообщили в пресс-службе "Блока Петра Порошенко".

Первый заместитель председателя БПП напомнил, что вчера он подал и официально зарегистрировал заявление в НАБУ относительно обвинений в его адрес.

Кононенко также предложил Абрамавичусу совместно пройти детектор лжи относительно озвученных обвинений.

"Предлагаю и настаиваю вместе с господином Абрамавичусом пройти детектор лжи относительно выдвинутых им обвинений... Я принял решение снять с себя полномочия первого заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде на период расследования и прошу фракцию меня поддержать в этом решении", – заявил Кононенко.

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже 4 февраля.

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента.

Послы государств Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки министра экономического развития и торговли Украины и призывают украинских лидеров навсегда оставить в прошлом корыстные интересы.