Переговоры в Берлине: Лавров снова требовал от Украины "особого статуса" Донбасса

По его словам, прогресса с этих проблем на встрече не достигли, потому что, как он сказал, эти проблемы должны решаться в "прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском", передает "Крым.Реалии".

Под "Донецком и Луганском" Россия имеет в виду представителей поддерживаемых Россией вооруженных сепаратистских группировок "ДНР" и "ЛНР", признанных в Украине террористическими.

Лавров также выступил против плана Украины разместить накануне местных выборов на оккупированной части Донбасса вооруженную международную миссию с целью обеспечить безопасность.

Как сказал российский министр, главы МИД Германии и Франции согласились с позицией Москвы, что выборы на оккупированной части Донбасса нельзя откладывать из-за нерешенных вопросов безопасности.

Кроме того, Лавров вновь утверждал, будто Россия не является стороной конфликта в части востока Украины.

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Для Украины вопрос безопасности является важным, но не единственным в деле проведения таких выборов. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил после встречи в Берлине, что вопрос выборов не удалось решить "из-за позиции России, из-за нежелания и неготовности России согласиться с принципами выборов на основании украинского законодательства и стандартов ОБСЕ". Министр добавил, что такие принципы, как, например, доступ украинских средств информации или участие в этих выборах украинских политических партий, вообще не должны обсуждаться.

Напомним, 11 мая глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в ближайшее время разработает конкретные предложения по обеспечению безопасности на востоке Украины.