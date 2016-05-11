"Нормандская четверка" согласилась с необходимостью присутствия "международного компонента" на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Климкин заявил сегодня в Берлине после переговоров.

"Мы согласились, что нам важен международный компонент, мы согласились, что этим компонентом может быть миссия ОБСЕ", - сказал Климкин.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что стороны обсуждали, каким может быть мандат этой миссии, какими могут быть правила, возможность присутствия "вооруженного компонента". "Я очень рад, что есть общее понимание, что мы должны дальше обсуждать этот вопрос", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россияподдерживает размещение вооруженных сотрудников ОБСЕ на линии соприкосновения на Донбассе и увеличение их численности.

15 апреля президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд скоординировали позиции относительно перспектив введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс.

22 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает развертываниявооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе уже в ближайшее время.

«В результате моих переговоров в ближайшее время я жду введения новой вооруженной полицейской миссии ОБСЕ для обеспечения контроля над режимом прекращения огня, для охраны отведенного вооружения, для обеспечения вывода оккупационных войск Российской Федерации с оккупированной территории и для обеспечения эффективного контроля неконтролируемого участка украинско-российской границы, для того чтобы новые регулярные войска и новое вооружение не заходили на территорию Украины», - отметил Порошенко.

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27 апреля пресс-секретарь Министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер заявил, что председательствующая в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Федеративная республика Германии попросила секретариат ОБСЕ разработать вариантыдля улучшения безопасности во время возможных местных выборов на оккупированной части Донбасса, но о создании вооруженной миссии речь пока не идет.