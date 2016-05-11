Комитет ВР пожаловался ПАСЕ на Беларусь, запрещающую въезд ее делегатам от Украины

Об этом со ссылкой на депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Владимира Арьева сообщает пресс-служба БПП.

По его словам, комитет обратился с письмом к ПАСЕ и генсеку Совета Европы с информированием о том, что Беларусь вводит практику ограничения въезда народным депутатам, которые являются членами ПАСЕ, в частности, первому заместителю председателя ВР Ирине Геращенко и Игорю Гузю на ее территорию.

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"Это решение не соответствует демократическим традициям, учитывая то, что Беларусь начинает добровольно восстанавливать отношения с Советом Европы. Там была миссия наблюдения за выборами, назначены докладчики по Беларуси, эти вещи могут повлиять на ситуацию. Тем более, Беларусь наконец должна определиться, куда она движется - в сторону демократии или пользуется старыми советскими методами», – сказал Арьев.

Он также напомнил, что до сих пор в Беларуси нет украинского посла.

«Вопрос с посольствами – очень важный вопрос, который поднимает комитет. Нужно определяться с вопросами назначения послов, особенно, в такие страны как Беларусь, Венгрия. Это соседние страны. И такое промедление бьет по позиции Украины на дипломатическом уровне», – отметил депутат.

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