Яценюк переживает, что не успел поставить на голосование один вопрос

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК собирается предложить всем народным депутатам перечислить недельную заработную плату на специальный счет в помощь пострадавшим от наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге после закрытия внеочередной сессии ВР.

Спикер отметил, что не успел поставить этот вопрос на голосование во время внеочередной сессии. «Но я сейчас обращусь ко всем народным депутатам, чтобы недельный заработок они перечислили в соответствующие фонды для преодоления последствий катастрофы», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на вопрос журналистов, получат ли народные депутаты зарплату за сегодняшний рабочий день, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Я думаю, что уже столько депутатам заплатили, что они как-то из своих средств компенсируют».