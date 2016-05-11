Нардепа от БПП Паламарчука обвиняют в рейдерском захвате предприятий иностранных инвесторов в Херсонской области

Учредители и инвесторы «Харистрона» и «Глобал-Инвеста» иностранные граждане – Турции и США. За годы работы в Украине они создали прочную материальную базу и рабочие места. «Местные правоохранительные органы, по словам работников предприятий, фабрикуя уголовные дела с помощью одного из бывших инвесторов Гумуштекина Халдуна, и по указанию народного депутата Николая Паламарчука заблокировали работу фирм, а также выкрали дорогостоящую сельскохозяйственную технику», - говорится в заявлении трудовых коллектив ЧП «Харистрон» и ООО «Глобал-Инвест». Местные жители крайне обеспокоены, тем, что останутся без работы, ведь на этих предприятиях трудоустроено почти всё село… Они написали открытое письмо на имя Президента Украины Петра Порошенко, (тогда еще спикера ВР) Владимира Гройсмана и лидера блока БПП – «Солидарность» Виталия Кличко с просьбой изучить деятельность своего однопартийца.

В документе в частности говориться, что, выполняя указания Паламарчука, заместитель руководителя Генической прокуратуры Херсонской области Константин Петренко, начальник Чаплинского отделения полиции Игорь Стадник и первый заместитель прокурора Херсонской области Сергей Цыганка фабриковали уголовные дела в отношении основателя предприятия Ахмета Кодана, который выкупил долю у Гумуштекина Халдуна и в течение 10 лет инвестировал собственные средства в развитие бизнеса.

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Постановлением Чаплинского районного суда арестованы все имущество «Харистрон», включая сельхоз технику и урожай, изъято и передано на хранение Гумуштекину Халдуну. В начале марта с частного предприятия «Харистрон» и ООО «Глобал-Инвест», было похищено 8 единиц сельскохозяйственной техники на сумму около 10 млн гривен. На территорию предприятия незаконно проникли неизвестные люди в военной форме с огнестрельным оружием, не предоставив никаких документов, не предъявив удостоверений. На форме некоторых из них были нашивки «Батальона Херсон».

Заявление по этому факту зарегистрировали и открыли уголовное производство. Люди четко указали на лица воров с указанием местонахождения похищенного техники. Полиция упорно отказывается действовать по нормам Уголовного процессуального кодекса Украины. За все это время никто не собрал вещественные доказательства, не допросил свидетелей.

В знак протеста жители Надеждовки перекрывали трассу Чаплинка - Аскания Нова. Ведь без техники они не смогли начать посевную! Приходили селяне и под стены Чаплинского отдела полиции и в районную прокуратуру.

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Депутат Паламарчук и его помощник Павловский открыто и публично заявляют о своей поддержке интересов Гумуштекина Халдуна, якобы «обманутого» человека. Однако, в результате, деятельность предприятий остановлена постоянными следственными действиями, бюджет в такое трудное время не пополняется, люди просто выживают без заработной платы. В своем открытом заявлении селяне просят создать комиссию для изучения вопроса злоупотребления своим служебным положением депутатом Паламарчуком, его помощником Павловским, а также сотрудников местной полиции и прокуратуры.