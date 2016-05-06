Гройсман не собирается готовить представление на увольнение Москаля

Об этом Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Хочу через Facebook ответить Геннадию Геннадьевичу Москалю, поскольку и он обратился ко мне через Интернет. О ситуации с контрабандой на Закарпатской таможне, о которой Вы пишете. Для меня нет никакого значения, какая контрабанда идет через таможню - древесина, сигареты, орехи, спирт или еще что-то. То, что мы должны сделать, - не решать, какая контрабанда хуже, а остановить любую контрабанду вообще. Говорил и повторяю – в конце концов хватит грабить страну", - написал премьер.

Он отметил, что намерен обратиться в Службу безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро с требованием проверить все факты, которые Москаль привел в своем письме.

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"Второе. Никому не позволю разговаривать со мной языком ультиматумов. Геннадий Геннадьевич, несмотря на Вашу просьбу, представление на Ваше увольнение готовить не собираюсь. Работы, которую должны сделать – и, надеюсь, совместно - много. Давайте вместе заложим новую традицию относительно назначения руководящих кадров в таможенной службе на основе публичных конкурсов с участием общественных организаций и эту традицию начнем внедрять именно с Закарпатской таможни", - написал Гройсман.

По его словам, во время визита в Львовской области завтра он запланировал посетить один из пограничных переходов и обсудить на месте проблемы на Львовской таможне.

"Они там тоже есть и я об этом знаю. А Вас вместе с руководством Закарпатской таможни жду у себя на следующей неделе. И последнее: только тогда, когда все, у кого искренние намерения навести порядок на наших таможнях, объединятся, мы достигнем успеха", - добавил руководитель правительства.

Напомним, сегодня Москаль опубликовал на своем сайте заявление, в котором призвал Гройсмана из-за неспособности государства решать проблему контрабанды, в частности табачных изделий, на Закарпатье инициировать перед президентом Петром Порошенко его увольнение с должности председателя ОГА.

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