ЕС официально признал, что Украина не представляет миграционной опасности - Кулеба

Об этом в эфире «5 канала» заявил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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«Официально, на уровне Европейского союзапризнали, что Украина не представляет миграционной угрозы с точки зрения безвизового режима, который действует в обычных условиях. Но после того, как Европа увидела, как границы ЕС могут десятки и сотни тысяч людей пересекать, они пытаются усовершенствовать механизм пограничного контроля», – заявил Кулеба