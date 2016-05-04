Евросоюз и Турция согласовали процедуру отбора беженцев - Bild

Об этом сообщает немецкая газета Bild в выпуске за среду, 4 мая, со ссылкой на конфиденциальный документ, которым располагает редакция издания. В связи с этим согласованным Брюсселем и Анкарой документом, в ЕС будут принимать только тех сирийцев, которые до 29 ноября 2015 года подали заявку на получение убежища в Турции, пишет украинская редакция DW.

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В то же время приоритет будет отдаваться девушкам и женщинам, которым угрожает опасность, жертвам насилия и пыток, а также больным и людям с ограниченными возможностями. Кроме того, беженцы, которые ранее въезжали в ЕС или пытались это сделать, будут исключаться из списков на переселение в Евросоюз. Вдобавок, те беженцы и искатели убежища, которых будут выбирать для переселения, должны дать свое согласие на то, что они не смогут самостоятельно выбирать страну-члена ЕС, которая их примет.

Как сообщает издание, стороны также в деталях согласовали сами процедуры. Так, отобранных беженцев сначала должны проинформировать сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Затем их пригласят на собеседование к одному из представительств этого ведомства, где они должны будут предоставить свои документы и указать точные данные о себе. Страны, которые их примут, смогут получить их отпечатки пальцев и проверить точность данных.

Впоследствии, в случае переселения в ЕС, страна, к которой устремится беженец или беженка, должен позаботиться о транспортировке и организовать медицинское обследование. Уже после прибытия в страну-члена ЕС беженцы смогут получить разрешение на проживание продолжительностью минимум год, говорится в сообщении газеты Bild.