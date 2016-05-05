Глава МИД Польши обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений

Об этом он заявил 4 мая в интервью Радио Свобода после встречи министров иностранных дел Вышеградской четверки и стран «Восточного партнерства» в Праге.

"Украина не может быть виновной за невыполнение Минска. Потому что главная вина лежит на российской стороне. Россия же не уходит с Донбасса, Россия не перестает стрелять на Донбассе, Россия не уходит из Крыма, даже наоборот, чем дальше, тем все больше российских вооружений завозится в Крым. Поэтому главная вина лежит на России", - заявил Ващиковский.

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Также он отметил, что "были призывы к Украине, чтобы делала то, что может в воплощении реформ". "Мы говорили о реформах, но они, однако, медленно продвигаются",– сказал Ващиковский.