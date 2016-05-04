Порошенко подписал закон о предоставлении бесплатных путевок лицам, сопровождающим военных в санатории

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон был проголосован Верховной Радой Украины 12 апреля 2016 года.

Закон уточняет порядок реализации военнослужащими права на продолжение их лечения в санаторно-курортных учреждениях, куда им предоставляется бесплатная путевка после стационарного лечения в госпиталях.

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Также закон устанавливает, что лицам, которые сопровождают военнослужащего, направленного в санаторно-курортное учреждение для продолжения лечения после лечения в госпитале, предоставляется право на получение путевки на безвозмездной основе без права на лечение. При этом предполагается, что лицами, сопровождающими военнослужащего в санаторно-курортное учреждение, не могут быть инвалид 1-й группы и лицо, не достигшее 16-летнего возраста.