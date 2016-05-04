Президент подписал закон о зачислении службы в резерве во время АТО в выслугу лет
Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты резервистов, пострадавших в результате участия в антитеррористической операции, и членов их семей».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Соответствующий закон был принят Верховной Радой 12 апреля 2016 года.
Законом предусматривается, что пенсионное обеспечение резервистов, которые стали инвалидами в результате выполнения обязанностей службы в воинском резерве воинских формирований во время непосредственного их участия в АТО и членов семей резервистов, погибших по таким же причинам, осуществляется в порядке и на условиях, установленных законодательством для военнослужащих соответствующих должностей и членов их семей.
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Также законом устанавливается, что служба в воинском резерве во время непосредственного участия в АТО или обеспечения ее проведения, будет засчитываться в выслугу лет для назначения пенсии.
Кроме того, инвалиды I и II группы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с выполнением обязанностей службы в воинском резерве воинских формирований во время непосредственного участия в АТО, обеспечения ее проведения, признаются ветеранами воинской службы.
Положения этого закона распространяются на резервистов, которые принимали (принимают) участие в антитеррористической операции после вступления в силу указа президента Украины от 14 апреля 2014 года №405 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 года «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины», - отметили в пресс-службе.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.