Верховная Рада с распростертыми объятиями ждет депутатов

Все службы Аппарата Верховной Рады Украины работают в привычном режиме и готовы полноценно обеспечить работу пленарного заседания внеочередной сессии парламента шестого созыва.

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте Верховной Рады заявлении пресс-службы парламента.

«Во время проведения внеочередной сессии Верховной Рады Украины шестого созыва электронная система «Рада», установленная у сессионном зале, будет работать в обычном режиме», - отмечается в заявлении.

Пресс-служба также информирует, что к сессии, а в случае необходимости в ее ходе, все народные депутаты будут обеспечены необходимыми документами, в том числе вынесенными на рассмотрение внеочередной сессии.

Во исполнение распоряжения Председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА о созыве внеочередной сессии в комитетах и фракциях в установленном Временным регламентом парламента порядке ведется подготовка к заседанию.

Пресс-служба также напоминает, что в соответствии с распоряжением А.ЯЦЕНЮКА на сессии, которая начнется в 10.00 31 июля, предусматривается рассмотреть проект закона об утверждении Указа Президента Украины от 28 июля 2008 года «Об объявлении отдельных территорий Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей зонами чрезвычайной экологической ситуации» и проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

«Как обычно, прямая телетрансляция заседания будет обеспечиваться парламентским телеканалом «Рада», прямая радиотрансляция будет проходить на радиоканале УР-1 (68 FM) и на Радио «Рокс-Украина» (103,6 FM). Также, как это происходит и во время работы плановых пленарных заседаний, в ходе заседания сессии телеканалы будут иметь возможность получать прямой сигнал трансляции парламентского телеканала «Рада»”, - отмечается в заявлении пресс-службы ВР.

В соответствии со сложившейся практикой, к началу заседания парламента начнут работать площадки для ведения брифингов, пресс-конференций и других мероприятий с участием журналистов - press-point (правое крыло второго этажа кулуаров сессионного дома по улице Грушевского, 5) и брифинг-холл (приемная Председателя Верховной Рады Украины, которая находится на втором этаже этого же здания).