В Совете Европы призывают не злоупотреблять законодательством о клевете

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Ягланда пресс-служба Совета Европы распространила в понедельник, накануне Дня свободы прессы 3 мая.

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«В некоторых государствах мы наблюдаем тревожные тенденции злоупотребления клеветой в судебных исках в политических целях; произвольного применения законов о клевете, что приводит к лишению свободы журналистов и попытке отката в законодательных реформах о декриминализации клеветы. Это лишь некоторые из выводов моего доклада о состоянии демократии, прав человека и верховенства права в Европе в 2016 году», - сказал генеральный секретарь.

По его убеждению, важное значение для демократии имеет то, чтобы средства массовой информации «тщательно выполняли свою работу и критиковали тех, кто находится у власти».

«В выполнении этой сторожевой функции они должны в полной мере пользоваться гарантиями Европейской конвенции по правам человека в установленных рамках. Законодательство о клевете и его реализация не должны быть сдерживающим эффектом для свободы выражения», - подчеркнул Ягланд.

Клевета была декриминализирована в большинстве европейских стран, а там, где еще есть уголовная ответственность, наказание применяется редко. Однако в последние годы наблюдаются резкое увеличение количества судебных процессов и чрезмерные штрафы.

Напомним, в апреле председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил, что политики должны нести уголовную ответственность за распространение неправдивой информации.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2012 года украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривалось ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Тогда проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

2 октября 2012 года нардепы поддержали постановление, которым отменили свое предыдущее решение поддержать в первом чтении закон об уголовносй ответственности за клевету.