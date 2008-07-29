МИД Украины: Россия неадекватно реагирует на Затулина и Алексия II

Министерство иностранных дел Украины считает “неадекватной” реакцию Министерства иностранных дел России на запрещение гражданину РФ Константину ЗАТУЛИНУ посетить Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, так руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ прокомментировал сообщение для СМИ Департамента информации и прессы МИД Российской Федерации от 25 июля 2008 года.

“Министерство иностранных дел Украины с обеспокоенностью восприняло обнародованное российской стороной сообщение для СМИ Департамента информации и прессы МИД Российской Федерации от 25 июля 2008 года, в котором содержатся оценки некоторых событий, имевших место в Украине в последнее время. По нашему убеждению, эти оценки не соответствуют действительности, являются слишком заполитизированными и далекими от объективности”, - сказал В.КИРИЛИЧ.

Представитель МИД обеспокоен тем, что “без лишней дипломатической деликатности российская сторона дала оценки событиям, которые общепризнанно относятся к вопросам внутренней политики”.

“Еще более показательным является нескрываемое намерение российской стороны связать эти события, в частности реакцию украинской стороны, с нынешним состоянием и перспективами развития украинско-российских отношений, заблаговременно возложив всю ответственность за “пагубные последствия” на украинскую сторону. Если под “пагубными последствиями” российская сторона имеет в виду последние хулиганские поступки “Евразийского союза молодежи”, то мы призываем российскую сторону немедленно принять все меры с целью прекращения провокационных действий относительно украинского дипломатического учреждения в Москве”, - добавил он.

По словам В.КИРИЛИЧА, МИД Украины расценивает реакцию российской стороны на запрещение гражданину Российской Федерации К.ЗАТУЛИНУ посетить Украину как неадекватную. “В этой связи напоминаем, что решением компетентных органов государственной власти Украины на основании части 2 статьи 25 Закона Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства” К.ЗАТУЛИНУ был запрещен въезд на территорию Украины сроком на один год”, - отметил В.КИРИЛИЧ.

По его словам, еще большее невосприятие и обеспокоенность вызывает безосновательное обвинение российской стороны в якобы “непочтительном отношении” к иерархам РПЦ во время их участия в праздновании в Украине 1020-летия Крещения Киевской Руси. “Вызывает удивление то, что в светском государстве внешнеполитическое ведомство дает оценки программе участия представителей РПЦ в упомянутых мероприятиях, которая предварительно была с ними согласована.

Министерство решительно отвергает обнародованные российской стороной оценки. Мы убеждены, что упомянутые события на территории Украины проходили в строгом соответствии с национальным законодательством и, следовательно, не должны негативно отразиться на высоком уровне украинско-российского сотрудничества”, - заявил В.КИРИЛИЧ.

Как сообщал УНИАН, Департамент информации и прессы МИД Российской Федерации 25 июля 2008 года распространил сообщение о содержании беседы первого заместителя министра иностранных дел РФ Андрея ДЕНИСОВА с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в России Константином ГРИЩЕНКО.

В частности, МИД России призвало Украину отказаться от практики применения “черных списков” персон нон-грата. “С нашей стороны был охарактеризован как возмутительный факт выдворения с территории Украины 25 июля первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы Константина ЗАТУЛИНА. Подобные действия официального Киева омрачают атмосферу российско-украинских отношений. Вся ответственность за пагубные последствия такой политики ложится на украинскую сторону”, - отмечалось в сообщении.

Кроме того, Департамент информации и прессы МИД России заявил, что мероприятия по случаю 1020-летия Крещения Руси проходили в Киеве с неуважением к руководству Российской православной церкви, чувствам миллионов православных верующих России и Украины.

«Муссирование украинскими представителями вопроса о сроках пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины подрывает ход нормального переговорного процесса по данной теме. С российской стороны была подтверждена позиция о том, что вопросы дальнейшего пребывания Черноморского флота в Крыму должны решаться в спокойной и конструктивной атмосфере в контексте всего комплекса российско-украинских отношений», - отметили в Департаменте информации и прессы МИД РФ.