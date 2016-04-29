Кабмин установил выплаты семьям погибших в АТО волонтеров

16:32, 29 апреля 2016
Политика
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Кабинет министров Украины принял решение установить выплаты семьям погибших во время антитеррористической операции на Донбассе волонтеров на уровне выплат, которые получают семьи погибших военнослужащих.

/ УНІАН

«На сегодня не выработан порядок выплаты семьям погибших волонтеров денежной помощи. И этот вопрос не был урегулирован больше года», - сообщил министр социальной политики Андрей Рева, представляя данное постановление.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение повысить приуроченные к 8-9 мая выплаты ветеранам войны до 400 грн со 170 грн, а также выплаты семьям погибших воинов до 500 грн 465 грн.

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