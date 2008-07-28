Политологи о Ющенко, СНБО, наводнении, Vanco и внеочередной сессии

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии

Очевидно желание Президента воспользоваться ситуацией, когда он привлекает внимание для того, чтобы показать себя на первом месте в украинской власти. Вчера – рядом со Вселенским Патриархом, сегодня – разруливает наводнение, завтра – какие-то подобные акции.

Идет речь, как считает Ющенко, о демонстрации неспособности правительства быть на уровне требований, которые он перед ним ставит. Он ни разу не говорил по существу претензий, которые предъявляет Кабмин по «Vanco». А там есть претензии. Тимошенко не просто сказала, что есть коррупция, а есть непонятная ситуация с переходной структурой, которой руководят три девочки. Так и по другим делам. Я считаю, что правительство тоже делает ошибки, и есть необходимость его критиковать. Но то, что делает Президент – здесь дело не в том, что он хочет исправить ситуацию. А в том, что Ющенко хочет продемонстрировать, что он хороший, а правительство плохое.

Очевидно, что Виктор Андреевич озабочен своим рейтингом и хочет что-то с ним делать, не желает смириться с ситуацией, не хочет идти на политическую пенсию и рассматривает Тимошенко как своего политического конкурента. Насколько я понял, половина месиджей на СНБОУ – это плохая работа правительства. Вполне понятно, что все это аргументировано желанием выйти вперед в электоральной поддержке на поле Запада и Центра Украины.

Думаю, что окружение объясняет Ющенко, что рейтинг в 7% – это ничего страшного. Мол, сегодня – семь, завтра – семнадцать, а затем сделаем вам и семьдесят. Это вдохновляет Президента на нерациональное поведение. Если его не устраивает Тимошенко, ему стоило бы сейчас подумать о каком-то другого преемника, которому он мог бы передать власть и не делать из себя посмешище.

Алексей Гарань, директор Школы политической аналитики при Национальном университете "Киево-Могилянская академия"

Думаю, что наши лидеры своим присутствием в зоне стихийного бедствия, прервав свои дела, показали готовность к быстрой реакции.

В этом контексте обсуждение этих событий на заседании Совета нацбезопасности - нормальное явление. Но на СНБО наряду с этим обсуждались вопросы, по которым бездна в подходах между Президентом и правительством. Причем эти расхождения опять стали публичными и стали предметом критики Президентом Кабмина. Поэтому мне кажется, что публичная демонстрация Ющенко разногласий с Тимошенко, в то время когда необходимы единство и быстрая реакция на чрезвычайные события, - это не позитивный месидж для общества.

Сейчас возникает интересная ситуация с идеей провести внеочередную сессию в четверг. БЮТ – за проведение сессии, в то время, как «Регионы» заняли довольно критическую позицию, а Яценюк как раз пытается уменьшить расхождение между президентской стороной и БЮТом. В частности, это проявляется в том, что спикер парламента говорит о том, что созыв внеочередной сессии связан даже не с требованием более 150 депутатов от БЮТ, а с решением Президента ввести чрезвычайное положение. Это действительно требование Конституции, но Ющенко, насколько мне известно, говорил о чрезвычайном экологическом положении. То есть не совсем ясно, будет ли соответствующий указ Президента.

Мне кажется, что позиция Яценюка демонстрирует, что есть существенные расхождения в том, проводить ли внеочередную сессию, в том числе в связи со стихийным бедствием. В ходе консультаций может выясниться, что как раз не все стороны готовы к проведению такой сессии.

Александр Палий, кандидат политических наук На заседании СНБО, которое созывалось в экстренном режиме с целью организации борьбы с последствиями наводнения на Западной Украине, фокус рассмотренных проблем был неожиданно смещен в сторону экономических и энергетических вопросов – работы нефтепровода „Одеса-Броды”, добычи на Азово-Черноморском шельфе и так далее. Это именно те вопросы, которые служат поводами для публичной критики между правительством и Президентом.

Конечно, страна не живет одним наводнением. Но все же выглядит странным, что в то время, когда большинство политических сил и ключевых государственных институтов страны требуют немедленного созыва Верховной Рады для финансового обеспечения спасательных и восстановительных работ, СНБО так и не принял решения в поддержку этой инициативы.

Такой повесткой дня сам Президент признал, что вопрос борьбой с кризисными ситуациями неэффективен в рамках СНБО. Это, в первую очередь, прерогатива премьер-министра и правительства. Президент может сколько угодно летать в кризисные районы, расставлять ударения и тому подобное, но реальное управление в борьбе с последствиями катастроф осуществляет именно правительство.