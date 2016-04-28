Бессмертный оценил возможность выборов на Донбассе й заговорил о нетерпении некоторых по этому вопросу
Роман Бессмертный, который в четверг заявил о выходе из политической подгруппы на переговорах в "Минском формате", считает, что проведение безопасных местных выборов на оккупированных территориях Донбасса является возможным не ранее, чем через 3-5 лет.
Об этом политик рассказал в интервью "Европейской правде"
"Любой, кто понимает этот процесс, знает, что выборов в ОРДЛО не будет ни в этом, ни следующем году. Чтобы подготовить общественное мнение, решить вопросы безопасности, обеспечить демилитаризацию, демобилизацию, восстановить хотя бы по минимуму суверенитет, нужно от 3 до 5 лет", - утверждает переговорщик.
По словам Бессмертного, заявления политиков, в том числе европейских лидеров о возможном скором проведении выборов, не имеют под собой оснований.
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"Я изначально был удивлен тем, что 90% участников этого диалога, за исключением отдельных представителей украинской стороны, почему-то рассчитывали на реактивную скорость этого процесса. Я и сегодня, проведя кучу времени на саммитах и встречах, не могу понять, откуда это нетерпение", - добавил он.
Ранее Безсмертный заявлял, что Украина и РФ по-разному понимают работу полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.