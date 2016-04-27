Конференция прокуроров избрала трех из пяти членов квалификационно-дисциплинарной комиссии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил прокурор ГПУ Владислав Куценко.

“У нас есть первые результаты. Несколько минут назад были избраны от органов прокуратуры уже трое членов квалификационно-дисциплинарной комиссии”, - сказал Куценко.

Он отметил, что членами комиссии стали прокурор Николаевской области Сергей Костенко, прокурор из Ивано-Франковска Юрий Фрейшин и прокурор из Винницкой области Евгений Кравченко.

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Как отметил Куценко, сейчас в бюллетени внесены 4 кандидата, чтобы доизбрать еще оставшихся 2 человек.

Кроме того Куценко отметил, что конференция прокуроров еще должна избрать Совет прокуроров из числа 13 человек, при этом представитель ГПУ подчеркнул, что этими людьми будут рядовые прокуроры, а не лица из руководящего состава.

Отвечая на вопрос о деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии, Куценко отметил, что сегодня фактически создается “защитный зонтик над каждым прокурором”. Он объяснил, что если ранее дисциплинарные или иные взыскания своим решением на работника прокуратуры накладывал выше стоящий прокурор, то сейчас этот руководитель единолично не может принимать соответствующие решения — для наложения взыскания или иных мер он должен внести представление в комиссию, и она будет принимать решение. Таким образом по убеждению Куценко, работник прокуратуры становится более независимым от своего процессуального руководителя.

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Что касается Совета прокуроров, то он будет наделен полномочиями вносить тех или иных кандидатов на утверждение генпрокурору на должности региональных прокуроров и заместителей генпрокурора, а не глава ведомства единолично, как было раньше.

Как сообщалось, в целом в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры должны войти 11 человек, 5 из которых - от органов прокуратуры, 2 представителя научных кругов, один представитель от адвокатов и еще 3 члена комиссии должны быть назначены от уполномоченного по правам человека.