В Совете Европы отреагировали на запрет Меджлиса в оккупированном Крыму
Комиссар по правам человека призывает оккупационные власти полуострова отменить запрет.
Об этом заявил комиссар совета Европы по правам человека Нильс Мужниекс.
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"Я очень обеспокоен сегодняшним решением суда о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа как экстремистской организации", - заявил Мужниекс.
Он подчеркнул, что Меджлис как высший представительный орган крымских татар неотделим от их стремления восстановить собственную значимость на полуострове после десятилетий изгнания во времена Советского Союза.
Меджлис – важная традиционная и общественная структура крымскотатарского народа. Отождествление его с экстремизмом открывает дорогу стигматизации и дискриминации значительной части крымскотатарского народа и является негативным сигналом для всей общины, считает комиссар.
"Я настоятельно призываю к отмене этого запрета в интересах защиты прав человека и единства на полуострове", - подытожил Мужниекс.
Как сообщалось, "Верховный суд" аннексированного Крыма 26 апреля признал общественное объединение Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность.