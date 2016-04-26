В Совете Европы отреагировали на запрет Меджлиса в оккупированном Крыму

Об этом заявил комиссар совета Европы по правам человека Нильс Мужниекс.

Читайте такжеПоклонская посоветовала Госдепу открыть Меджлис на территории США

"Я очень обеспокоен сегодняшним решением суда о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа как экстремистской организации", - заявил Мужниекс.

Он подчеркнул, что Меджлис как высший представительный орган крымских татар неотделим от их стремления восстановить собственную значимость на полуострове после десятилетий изгнания во времена Советского Союза.

Меджлис – важная традиционная и общественная структура крымскотатарского народа. Отождествление его с экстремизмом открывает дорогу стигматизации и дискриминации значительной части крымскотатарского народа и является негативным сигналом для всей общины, считает комиссар.

"Я настоятельно призываю к отмене этого запрета в интересах защиты прав человека и единства на полуострове", - подытожил Мужниекс.

Как сообщалось, "Верховный суд" аннексированного Крыма 26 апреля признал общественное объединение Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность.