Геращенко назвала сроки превращения ВР в парламент европейского образца

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Европейском парламенте заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Если мы говорим об изменениях в регламент (Верховной Рады), процедуру, изменениях подходов к работе секретариата - это требует полтора-два года, но есть такие позиции, как политическая культура депутатов. Это нельзя измерить временем. Это нужно измерять политической волей", - сказала Геращенко.

По ее убеждению, сейчас перед ВР стоит задача вводить новые правила, в том числе такие как "ответственность политиков, необходимость посещать пленарные заседания, принимать активное участие в принятии законов".

"Это (трансформировать парламент) можно сделать раньше, если будет политическая воля, и может затянуться, если не будет политической воли, на годы. Тогда избиратели внесут свои коррективы", - подчеркнула первый заместитель председателя ВР.

Геращенко напомнила, что в мае планируется внести изменения в регламент работы Верховной Рады, но "системная работа требует длительного времени".

"Мы берем два года и надеемся, что нынешний парламент и секретариат уже претерпят эти изменения, но определенные новшества будут заложены в регламент, чтобы их почувствовал новый состав парламента", - отметила она.

В свою очередь, председатель делегации ЕП в Комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович сообщил, что в последующие год-полтора будет принят ряд мер "со всеми партнерами, международными организациями, неправительственными структурами" относительно изменений в работе Верховной Рады Украины.

По его словам, результатом этой работы должна стать ВР, которая будет работать как классический западноевропейский парламент.

"Год-полтора - это сроки для выполнения проекта, но настоящее преобразование Рады зависит от друзей в Раде, которые были демократически избраны в Украине", - подчеркнул Пленкович.

Как сообщал УНИАН, миссия Европарламента во главе с Пэтом Коксом подготовила ряд рекомендаций, направленных на улучшение работы Верховной Рады Украины. В частности, рекомендации призваны оптимизировать процесс принятия законов, улучшить коммуникацию между Кабмином и парламентом, сократить количество комитетов ВР.

17 марта народные депутаты поддержали рекомендации Европарламента относительно реформирования Верховной Рады Украины.